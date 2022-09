La Señorita Colombia Paula Jiménez sigue trabajando por sus sueños

Talentosa, fuerte y emprendedora, así es Paula Jiménez García, la nueva Señorita Colombia en el certamen ‘Nuestra Latinoamericana Universal’. La joven de 29 años es recordada por su participación en el Concurso Nacional de la Belleza en el año 2020, donde representó a Antioquia y quedó como primera princesa, sin embargo, esta mujer guerrera no pensaba dejar atrás su sueño de representar a Colombia en un certamen internacional y ser un referente para las mujeres colombianas. Lea aquí: Paula Jiménez será Colombia en Nuestra Latinoamericana Universal

“He vivido experiencias maravillosas que permitieron mi crecimiento y han aportado al liderazgo femenino... Representar a mi país y mostrar su grandeza no tiene precio, por eso trato siempre de hacer todo lo que me haga feliz y asumir con responsabilidad cualquier oportunidad que la vida me ponga en el camino”, señaló la Señorita Colombia en ‘Nuestra Latinoamericana Universal’.

La constancia y la disciplina son la clave del éxito para esta abogada que dice que está pasando por su mejor etapa profesional, pues ha demostrado su capacidad en el mundo de los negocios con su marca que lleva su nombre y sus otras profesiones.