La Segura volvió a vivir después de retirarse los biopolímeros

Natalia Segura cree firmemente en el propósito de Dios e incluso cuando pasó por los días en los que ni siquiera aguantaba estar de pie por el dolor que sentía, una amiga le regaló un reloj para que tuviera presente que “el tiempo de Dios es perfecto”.

En ese segundo, en el que no notaba ninguna mejoría ni tampoco encontraba soluciones, ese reloj, para ella, era como un recordatorio de que algún día sí iba a recuperarse. Sin embargo, siempre sale el sol.

Ahora, a la influencer se le ve mucho mejor, hasta el punto de que ya tendría nuevo amor, el modelo uruguayo Ignacio Baladán, de quien habló esta semana para acabar con los rumores. (La Segura sobre problemas de salud: “Podrían estar haciéndome brujería”)

“Quiero aclarar que aquí nadie está escondiendo nada, oye ni brutos que fueran, pero dejen mirar al macho, tiempo al tiempo, hay ciertas cosas que no se dicen pero se ven...es que a la gente quién la entiende, si uno no muestra nada o no dice nada, entonces “hay tan estúpida, como si no supiéramos, obviamente lo está escondiendo” y otras personas si ya uno cuenta o habla de lo que sea, “vea eso, van a durar dos meses, siempre lo mismo”...ya uno no sabe ni qué hacer”, explicó.

Cabe recordar que la afectación en la salud de la influencer, se remonta a hace 9 años atrás cuando fue impactada por una bala perdida que recibió casi la deja inválida.