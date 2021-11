“Lo cierto es que en muchos años no había sentido una recaída como esta, donde los dolores y la neuroterapia que he sentido me han hecho llorar y gritar como nunca antes”, fueron una de sus palabras dentro de la publicación.

La influencer caleña lleva varios días hospitalizada y aunque intenta seguir subiendo contenido a sus seguidores, no ha podido ser constante porque los dolores no se lo han permitido.

Pese a que mostró algunas fotos, donde se le ve bastante afectada en el hospital por sus terapias, lo cierto es que aprovechó para darle un parte de tranquilidad a sus seguidores.

“Todo esto me ha traído una reflexión y un nivel de consciencia muy grande y es que hoy más que nunca me doy cuenta que sin salud no somos nada! (créanme que desde este momento para mi las terapias van a ser como respirar ya que gran culpa de esto, es no haberlas hecho durante estos años) así que bueno, mi reflexión hoy o mi llamado, es a qué valoremos nuestra salud, si tienes una cita médica, anda!!! Porque después puede que sea peor o simplemente, ya será un daño irreversible”, siguió en su escrito. (Lea también: “Quedé inválida hace unos años”: la impactante confesión de ‘La Segura’)

Finalmente, prometió a sus usuarios seguir subiendo contenido en el que no tenga que hacer mucho esfuerzo.

“Igualmente intentaré subirles cositas que pueda hacer sin un mayor esfuerzo físico, pero tranquila mami! Qué segura hay pa’ rato oyó... Cuando me desanimo y siento que no puedo más, me recuerdo a mi misma que de peores he salido y que la vida me ha hecho una guerrera, así que ni loca dejo caer mi corona. Si estás pasando por un momento difícil, recuerda que hay días oscuros pero el sol siempre vuelve a salir”, puntualizó.