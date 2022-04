La Segura reapareció en las redes sociales para contar cómo va avanzando su estado de salud; la influencer sigue preocupando a sus seguidores, pues el mensaje no fue muy alentador.

El pasado miércoles, la influencer publicó una historia en Instagram en la que se leía: “Estoy cansada de luchar”; desde entonces, no se había sabido más acerca de la salud de la creadora de contenido. La Segura reapareció ayer en la red social para contar cómo han sido estos días difíciles. Lea aquí: La Segura, de nuevo hospitalizada: “Estoy cansada de luchar”

“Quisiera presentármeles con otra cara y otros ojos, pero no tengo otra cara ni otros ojos, ni otra Segura por acá con la cual aparecer, esta es la única que hay en este momento y salgo a decirles que muchas gracias por todos esos mensajes tan hermosos que me han mandado. Sé que han estado super preocupados muchos de ustedes por mí y se los agradezco en el alma”, inició la influencer.

Y continuó: “Ustedes saben el proceso en el que yo vengo hace 6 meses con un dolor crónico, después me hicieron el retiro de los biopolímeros y en este momento no estoy en la clínica por lo de los biopolímeros como tal, es más, vi videos sobre ‘solidarizarse’ con mi cirujano que porque yo me había complicado, mi cirujano plástico no tiene nada que ver en esta complicación. Para empezar vamos a aclarar esto, yo no estoy en la clínica por una complicación de los biopolímeros, estoy en la clínica porque un especialista en dolor me formuló, en vista de que no se me han quitado los dolores crónicos después de la extracción de los biopolímeros, me formuló un parche que se llama ‘Parche de buprenorfina’ y eso lo que hizo fue envenenar todo mi cuerpo, intoxicarme, o sea que yo entré a la clínica por una intoxicación y por algo que se llama ‘Síndrome serotoninérgico’... Es lo que hasta el momento me han dicho los médicos que tengo, es un envenenamiento por fármacos prácticamente”, aseguró Natalia Segura.