‘La Segura’ reveló que pensó en lo peor por culpa de su enfermedad

“Yo no fui fuerte durante este tiempo, pero lo que me llevó a ese hueco negro de la depresión, y que de verdad necesité ayuda, fue cuando después que pasé por todo lo que había pasado, incluso la cirugía de biopolímeros, de la nada me intoxiqué con un fármaco y me dio demasiada espasticidad, es decir las piernas se ponen tiesas, y nunca había sentido una espasticidad tan grande”, confesó.

“Sentí que no quería vivir y que Dios me abandonó”, señaló la joven en un video en sus redes.

Agregó que en ese momento se le metió la idea de terminar con su vida, pues no veía mejoría en su salud.

“Recuerdo que un día no paré de llorar desde que me desperté hasta que me quedé dormida y ese día llegué tan fondo que mi mamá vio en mis ojos lo que yo quería hacer”, detalló.

Finalmente, La Segura, entre lágrimas, dijo que ese día la depresión la consumió tanto que cuando salió del baño de la habitación su mamá le dijo: ‘Por favor, no lo vayas a hacer. Yo lo veo en tus ojos, sé que estás en ese fondo. No lo vayas a hacer porque destruirás a toda una familia’”. (La Segura se “envenenó” y sigue hospitalizada)

“Pensé en atentar contra mi vida porque yo dije: ‘No voy a vivir toda mi vida derrotada por un dolor tan horrible’”, puntualizó.

Actualmente, a la influencer se le ve mucho mejor, hasta el punto de que ya tendría nuevo amor, el modelo uruguayo Ignacio Baladán, de quien habló esta semana para acabar con los rumores.

“Quiero aclarar que aquí nadie está escondiendo nada, oye ni brutos que fueran, pero dejen mirar al macho, tiempo al tiempo, hay ciertas cosas que no se dicen pero se ven...es que a la gente quién la entiende, si uno no muestra nada o no dice nada, entonces “hay tan estúpida, como si no supiéramos, obviamente lo está escondiendo” y otras personas si ya uno cuenta o habla de lo que sea, “vea eso, van a durar dos meses, siempre lo mismo”...ya uno no sabe ni qué hacer”, explicó.

Cabe recordar que la afectación en la salud de la influencer, se remonta a hace 9 años atrás cuando fue impactada por una bala perdida que recibió casi la deja inválida.