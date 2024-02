La segura habló de la vez que una amiga le hizo “brujería” por envidia

Natalia Segura, más reconocida en las redes sociales como ‘La Segura’ y participante de ‘La casa de los famosos Colombia’, compartió abiertamente con sus compañeros sus sospechas sobre estar siendo víctima de brujería. Durante un período, experimentó varias crisis de salud sin explicación médica.

Según relató la influencer caleña, a pesar de haber sido llevada a urgencias en múltiples ocasiones, los médicos no lograron identificar ninguna enfermedad que pudiera explicar sus síntomas. “Un médico me cogió el brazo y él me dijo, no busque acá, mejor busqué otras opciones”, recordó la influenciadora en conversación con Karen Sevillano. Lea aquí: Ganador de La voz kids dijo que su padre lo abandonó y se fue con el premio