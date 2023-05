“La salsa no ha muerto”: Wilson Manyoma y sus 53 años de carrera artística

La salsa no ha muerto, no muere, los conciertos dan cuenta de ello, la gente responde masivamente a los eventos que hay.

Wilson Manyoma.

“Son 53 años, pienso en un retiro que no sea tan lastimero...”, confesó Wilson, añadiendo que cantarle al amor y a la vida ha sido lo mejor que le ha pasado.

Sobre las nuevas generaciones de la salsa, el maestro se refirió a los gustos particulares que tiene cada artista. “La salsa no ha muerto, no muere, los conciertos dan cuenta de ello, la gente responde masivamente a los eventos que hay. Sí es cierto que la salga ha tenido unos cambios porque los jóvenes la han tomado así, pero nosotros como vetenaros seguimos nuestras riendas, tocando a nuestra manera y cantando los clásicos que la gente no olvida”, manifestó.