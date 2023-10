La Rosalía hizo llorar a Amparo Grisales en Yo me llamo

Los jurados de ‘Yo me llamo’ alabaron la presentación de Angeline Reyes, quien personifica a la cantante española Rosalía. Amparo Grisales, Pipe Bueno y el maestro Escola quedaron extasiados con la evolución de la participante.

La doble de la española sorprendió con una interpretación flamenca de la canción ‘La Catalina’ y conmovió a la Diva de Colombia, quien no pudo contener las lágrimas. Lea aquí: ¿Se tapó los ojos? Amparo Grisales no quiere a Alejandra Guzmán en ‘Yo me llamo’