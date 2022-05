May 01 - 11:20

May 01 - 13:08

May 02 - 11:28

“Quiero aprovechar este momento para saludar a todos mis amigos que están por ahí, mi familia, mis padres, a mi novia que está ahí: ‘te amo, culicagada’”, fueron las primeras palabras.

Pero eso no fue todo. En la sorpresiva declaración dijo: “Tantos años buscando el amor por fuera y no me había dado cuenta de que estaba ahí, al ladito mío. Te amo mi vida, te amo”.

Después de esas palabras, el cantante paisa prosiguió a cantar “AMVD” (Amor de mi vida), canción que lanzó en 2020 y a la que le hizo un pequeño cambio en la letra para referirse, al parecer, a la relación que sostiene con su actual pareja. “No te has ido de mi vida, vida mía, pero ya te extraño. Quién diría, nadie lo creía, y ya vamos pa’ tres años”, cantó acompañado de un piano.

En redes sociales no dejaron pasar este momento y los seguidores comenzaron a recordar fotos en las que ambos se ven juntos: todo indica que la joven se llama Susana Gómez.

Además de Maluma, que estuvo todo el tiempo en el escenario, estuvieron diez artistas invitados, desde jóvenes promesas como Abril, hasta consolidadas estrellas internacionales como Madonna, que interpretó dos canciones.