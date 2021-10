“Me despierto a las 5:30 am y me encuentro con que se metieron a mi portal de Davivienda y me desocuparon mis cuentas. Incluso, hasta me dejaron sobregirada. Todo lo hicieron durante la noche y madrugada mientras dormía. Ayer casualmente leí un tweet de alguien que le pasó lo mismo”, contó.

Ante esto, el banco Davivienda se pronunció mencionando que iban a responder y se realizaría la respectiva investigación del caso.

“Me dijeron que tranquila: ‘el banco va a responder, vamos a hacer una investigación en la que incluso necesitamos que usted colabore’. Ahora me toca autorizar que chequeen mi celular, porque es algo tan personal meterse a la app que yo utilizo desde mi celular”, explicó.

Agregó que “ellos tienen que ver en qué momento los delincuentes pudieron ingresar por ahí, porque no hay otra forma para poder hackear mis datos y meterse a mi app. Parte de la plata al parecer ya pudieron bloquearla, y la otra plata me van a responder”.

La presentadora también advirtió sobre las repetidas veces que se están presentando este tipo de robos, sobre todo con Davivienda.

“Es un problema que está latente, porque se están metiendo en tus datos personales. Yo no le doy claves a nadie, yo no las tengo ni siquiera guardadas en mi celular, no utilicé un wifi público. Se metieron a mis datos, ¿cómo? No sé, eso ya me dirá Davivienda que está realizando toda la investigación”, puntualizó.

Cabe recordar que Jessica no fue la única que denunció este tipo de robos, pues al periodista Carlos Sarria también le sucedió esta misma semana.

¡Algunos consejos!

Algunos de los consejos que hay que tener en cuenta para proteger tu dinero en las cuentas bancarias son:

1. No uses la versión Web del banco

2. Descarga la app oficial

3. Descarga siempre las apps desde webs del banco o tiendas oficiales

4. Utiliza redes seguras para conectar con tu banco

5. No guardes los datos bancarios en el teléfono

6. Mantén al día apps y sistema de tu teléfono, entre otras.