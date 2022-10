La respuesta de Carolina Cruz a críticas: “Pues ni modo, así soy”

No todas las personas reaccionamos de la misma manera. Gracias a Dios, Carolina Soto no se bloqueó porque yo sí quedé en shock”,

escribió Cruz.

Además, dijo: “Si es por eso, soy una pésima mujer; pues ni modo, así soy”, pues muchos la tacharon de mala persona por no ayudar a la joven.

Pero eso no fue todo, en un video la también modelo afirmó que muchas personas le decían que “menos mal no había sido su mamá o sus hijos”, porque en definitiva ella no sabría qué hacer.

“Nunca me había pasado y todo el mundo me dice ‘menos mal no era tu mamá’, ‘menos mal no eran tus hijos’, y sí, menos mal no eran mi mamá ni mis hijos porque... mal, o sea, yo mal, muy mal”, aseveró Cruz. Lea también: Carolina Cruz reveló que Lincoln Palomeque nunca le propuso matrimonio

Por último, la presentadora agradeció a Dios por tener a su compañera Soto y espera que este tipo de emergencias no vuelvan a ocurrir.