La respuesta de Andrea Valdiri a quienes la tildaron de “infiel”

Todo comenzó cuando en los últimos días el creador de contenido Valentino Lázaro hizo un comentario sobre Andrea Valdiri durante una entrevista para el programa de podcast ‘Gordas de Envidia’ de Camilo Pulgarín.

Resulta que cuando Camilo le preguntó al joven sobre alguien que lo hubiera decepcionado en redes, él mencionó a Andrea Valdiri y explicó las razones. “Porque a mí me gustaba mucho su energía, era muy feliz, muy jocosa, yo la admiraba, la vieja bailaba, a mí me gusta mucho el baile, yo decía, es una mujer muy empoderada, ella no se dejaba de ningún man, luego cuando la conocí, pues no la conocí, conviví con ella tres veces y vi un poco de cosas, y dije marika, la mala es ella, no los manes, hasta la custodia de los hijos les quita mientras los cachonea”. Lea aquí: “Saruma era el cacho de Lowe”: acusan a Andrea Valdiri de ser infiel

Ante las explosivas declaraciones, el video se viralizó rápidamente, por lo que la barranquillera compartió un mensaje sobre dicho comentario.