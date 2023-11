La reivindicación de los Latin Grammy: “el momento de respiro y unión”

El colombiano Sebastián Yatra, la mexicana Danna Paola, la española Paz Vega y la puertorriqueña Roselyn Sánchez, que ejercerán este jueves como presentadores de la gala de los Latin Grammy 2023, reivindicaron hoy “el momento de respiro y unión” que proporcionarán estos premios “en momentos oscuros” para el mundo.

“Confieso que me sentí hasta mal que estas cosas estén pasando mientras estamos aquí celebrando otra cosa. Yo soy mamá y por un momento pensé que me quería ir a casa. Me daba bochorno postear tonterías con lo que sucede, pero después de un segundo pensé que la humanidad también merece este momento con distintas culturas celebrándose, de respiro y de unión”, confesó Sánchez este martes en rueda de prensa desde Sevilla, sede este año de la gala. Lea aquí: A pocos días de la gala de los Latin Grammy en Sevilla; aquí le contamos