$!La reacción de Georgina tras rumores de crisis con Cristiano Ronaldo

El psicólogo Quintino Aries analizó a la pareja basándose en sus apariciones públicas en las últimas semanas, incluyendo la presentación del futbolista en el club Al-Nassr de Arabia Saudita, donde se especula que Rodríguez lució celosa.

Según Quintino, a Cristiano Ronaldo no le gusta la actitud de Georgina, que se reduce a "despilfarrar dinero". El psicólogo expuso además que "Ronaldo no está feliz, ya que Georgina se pasa el día metida en un centro comercial en Riad y esa es una de las razones por las que a Cristiano esta historia le empieza a no hacer gracia. No hace más que gastar, gastar y gastar".