Uno de esos es el de Juan David, el bebé de Norma Elizondo y Juan Reyes que se ha robado el corazón de los televidentes con su ternura y carisma, pero lo que muchos no saben es que se trataba de una niña y no de un niño.

“Todo comenzó cuando aparecí en una enciclopedia de inglés para la que me habían sacado algunas fotos. Allí me hicieron posar junto a unos abuelitos, a los que tiempo después les preguntaron si conocían algún bebé para incorporarse a ‘Pasión de Gavilanes’. Me recomendaron y luego mis papás me llevaron a hacer el casting”, contó.

Valeria explicó la razón por la que la producción la escogió a ella para hacer el papel y no a un verdadero niño.

Según ella, con solo 8 meses le cayó bien al equipo y tuvo buena conexión con el elenco, pues no lloraba aunque la pasaran de brazo en brazo.

Ahora se emociona cada vez que se ve la novela y sueña con terminar su carrera y convertirse en actriz.

Así se ve Valeria actualmente.