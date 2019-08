La razón por la que seguidores de Pautips están indignados

Aunque la youtuber logró llamar la atención de sus seguidores con el clip donde dijo que su salida era por problemas alimenticios y depresión, eso no fue motivo para que hoy Pau no fuera criticada por supuestamente “engañar” a los internautas.

De acuerdo con lo que dijo en sus historias de Instagram, la youtuber grabó ese video hace 2 meses cuando apenas iba a comenzar con el tratamiento, pero que actualmente ya está mejor y hasta aumentó unos cuantos kilos.

“Este video lo grabé aproximadamente hace dos meses, cuando todavía estaba en Los Ángeles. No lo había subido porque empecé mi tratamiento y no quería que eso se interpusiera en mi tratamiento, entonces me esperé hasta ahorita para subirlo. Fue para que entendieran el contexto de que iba a estar en un tratamiento, y por eso iba a dejar de hacer videos ahí” , dijo.

Agregó que “Ya llevo un tiempo en el tratamiento, yo en este momento no estoy como estaba en ese momento, inclusive ya me siento mejor de ánimo, estoy aquí con mi familia, he subido de peso y ya voy muy adelantada”.

También manifestó que dejará YouTube por un rato, pero que seguramente seguirá subiendo a sus redes sociales.

“Simplemente me estoy tomando un tiempo. No se les haga raro si sigo subiendo contenido a Instagram”, concluyó.

Además aclaró que el adiós se refería a su hogar en Los Ángeles, pues después de un tiempo viviendo allá, iba a regresar al país.

Como era de esperarse, la influencer se volvió a convertir en tendencia, pero esta vez por la avalancha de críticas de sus seguidores indignados por el video que publicó ayer y que hoy lo ven como un “engaño”.

“Pautips con 8 millones de suscriptores, una Youtuber de vida fitness, a la que siguen muchas niñas, deja las redes sociales por tener un supuesto desorden alimenticio, haciendo un drama que al parecer es falso. Tremenda irresponsabilidad. Ni el trap es así de dañino”, “Voy a subir un video que grabé llorando hace un mes despidiéndome para siempre de Twitter”, “De #PauTips y cualquier otra “influencer” sólo diré, que se le está dando demasiado importancia a personas que NO aportan nada sustancial y que ganan plata por cada follow, con esa atención inmerecida”, “Estuve días llorando por #Pautips y mandando el video a quienes sentía necesitaban escucharlo, ahora sale y dice que ella no está jodida, “que en ese momento estaba un poco mal”. Habló de trastornos alimenticios, de vacíos, de depresión. No han entendido el poder de las redes”, fueron algunos de los comentarios en redes.