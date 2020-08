Aunque Johanna comenzó asistir a un endocrinólogo para que le ayudara a regular sus hormonas, la relación con su esposo no era la mejor, sobre todo cuando tuvieron que pasarse a vivir con sus suegros mientras les entregaban su nuevo apartamento.

Las discusiones eran el pan de cada día, no tenían privacidad y el estado de ánimo de Johanna era cada vez peor, por lo que tuvieron que mudarse antes de tiempo para salvar su matrimonio ya que la entrega de su apartamento está para septiembre.

“Yo no quería ver a mis suegros, no quería ver a Juanse, quería salir de esa casa, yo hablaba con el endocrino y le decía, ‘de verdad, estoy hasta que me separo’”, contó Fadul.

Agregó que eran muy pocos los ratos a solas, por lo que aprovechaban cuando los padres de Juanse salían.

“Cuando ellos salían por alguna razón, ‘papito, aproveche’. Pero estas salidas eran muy esporádicas y en cuarentena. Eso también nos venía afectando un poco, y decidimos salir. No por una mala convivencia, sino por nuestra relación”, explicó.

Finalmente, la actriz comentó que las cosas han ido mejorando entre los dos. Actualmente viven en otro lugar, mientras le entregan su apartamento y aseguró que desde noviembre de 2019 no planifica por lo que si llega un bebé en estos momentos sería muy bien recibido.

Aquí la entrevista completa.