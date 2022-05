Pese a los sucedido, Karol solo se limpió el rostro y siguió como si nada. Además, en sus redes no se pronunció sobre esto sino que solo agradeció a los habitantes de Provenza y sus alrededores por el cariño y el gran recibimiento.

May 02 - 12:33

May 02 - 13:08

May 02 - 17:10

El hecho generó polémica entre los seguidores de Karol pues muchos repudiaron la acción, afirmando que pudo haber sido “ácido o cualquier otra sustancia dañina”. Sin embargo, la misma joven salió a aclarar el suceso.

“Que pena con ustedes pero las cosas no son como aparentar ser, empezado que la bebida no era alcohol, ni mucho menos soy fan de ningún Anuel ni de Yailin, claramente si estaba en Provenza es porque fui a disfrutar de la compañía de Karol. Me emocione un poco y aventé agua. Si es una falta de respecto y pido disculpas a todos y especialmente A LA CANTANTE. Todos cometemos errores. Mil disculpas”, dijo Kim, la chica que le lanzó agua a la paisa, a través de un comentario.