Tras siete años de estar ausente en el mundo de las películas, la actriz Cameron Díaz confesó que se encuentra en un descanso de la actuación, por lo que no piensa regresar por ahora a la pantalla grande. Aunque no tiene claro si dejará de actuar definitivamente, contó en una entrevista en la radio SiriusXM los motivos que la detuvieron para regresar a su trabajo.

“No podía imaginarme, siendo madre ahora, en donde estoy como madre con mi hijo en su primer año, tener que estar en un set de filmación que lleva 14 horas o 16 horas de mi día lejos de mi hija. Simplemente no podría. No sería la madre que soy ahora si hubiera escogido hacer eso en cualquier otro momento de mi vida”, subrayó la famosa.

En diciembre del 2019, Cameron Díaz y su esposo Benji Madden tuvieron una hija llamada Raddix, y fue un mes después que dieron a conocer la noticia a la opinión pública. (Lea aquí: Cameron Díaz se convirtió en madre a sus 47 años).

“Ella capturó instantáneamente nuestros corazones y completó nuestra familia. Si bien estamos encantados de compartir esta noticia, también sentimos un fuerte instinto de proteger la privacidad de nuestra pequeña. ¡Así que no publicaremos fotos ni compartiremos más detalles, aparte del hecho de que ella es realmente linda!”, escribió la pareja en Instagram en medio de una declaración.

Además de enfocarse en su maternidad, la protagonista de ‘Todo por Mary’ se encuentra trabajando en su nueva marca de vino, Avaline, proyecto que la ha mantenido de muy buen ánimo. (Lea también: Cameron Díaz lanza una marca de vino “limpio” con uvas españolas)

“Avaline es el único trabajo del día a día que hago aparte de ser esposa y madre, que ha sido el más gratificante [...] Realmente ha sido la parte más satisfactoria de mi vida hasta ahora. Probablemente de alguna manera esperé esto, para poder hacer todas esas otras cosas. Así que no tuve distracciones”, explicó.

Díaz retomó el tema de si está dispuesta o no en volver al cine, pues afirmó que “nunca voy a decir nunca sobre nada en la vida. Simplemente no soy esa persona. Entonces, ¿volveré a hacer una película? No estoy buscando [hacerlo]. ¿Pero lo haré? No lo sé. No tengo ni idea”.