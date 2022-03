Luego de que entre lágrimas, Yeferson Cossio publicara un video contando que terminó con Jennifer Muriel, novia con la que duró 9 años, llamando la atención de sus seguidores que amaban a esta pareja, lo cierto es que el influencer ya tendría nueva conquista. (Yeferson Cossio terminó con su novia, ¿y ya tendría nuevo amor?)

Tal parece que Cossio olvidó muy rápido a Muriel y ya se le ve feliz con Aída Victoria Merlano, con quien se le ha visto muy cariñoso y hasta fueron pillados dándose un beso en la boca, y aunque los usuarios la tildan de “quita novios”, ella misma salió a aclarar este tema.

“Tal vez no me expliqué bien, pero yo no estoy negando nada. En videos anteriores dije que sí salí con Cossio”, apuntó Aída, quien minutos antes había negado la relación.

Por su parte, Cossio también se refirió a su situación sentimental actual, manifestando que no está haciendo nada malo pues está soltero. “Con quien sea que me meta no tiene nada que ver porque ella no se está metiendo con un ‘man’ con pareja, yo estoy soltero”, dijo.

Ambos influencers fueron pillados en un sitio público, dándose un beso muy apasionado, lo que deja claro que sí estarían empezando un romance. El video fue replicado en redes donde es viral.