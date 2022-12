La presunta cláusula con la que Shakira le prohibe a Piqué vivir en Miami

Según estos medios de comunicación, la expareja de Shakira, no podría irse a vivir a Miami, pero si estaría en el deber de cumplir con los 10 días que se le permitieron para compartir con sus dos hijos, Milan y Sasha.

“El propósito de esta cláusula es mantener a los menores lejos de la presión mediática que pueden generar sus padres, luego de la separación”, precisa uno de los medios.

Cabe mencionar, que desde la firma del acuerdo, ni Shakira, ni Gerard Piqué, han dado detalles de los términos a los que llegaron, pues ambas partes habrían llegado a un pacto de confidencialidad. Así también, se desmiente el rumor de que Piqué estaría buscando trabajo en Miami para vivir cerca de sus hijos. (¿A Shakira le va mejor sola que mal acompañada? Su buena racha tras separación)

“Eso no va a pasar. Piqué No va a fichar por el Inter de Miami. Es cierto que el director técnico es íntimo amigo suyo porque estuvo en el Barsa, pero la intención del exfutbolista no es estar allí más del tiempo exigido por la custodia, que son diez días al mes, más vacaciones”: expuso el medio español, Informalia.