La Policía arrestó a hombre que llegó hasta el apartamento de Taylor Swift

La policía de Nueva York arrestó este sábado a un hombre que llegó hasta la puerta del apartamento de la cantante Taylor Swift en el vecindario de Tribeca, en Manhattan, de acuerdo con el New York Post.

La policía indicó al diario estadounidense que recibió una llamada alrededor de la 13:00 hora local (18:00 GMT) sobre un hombre con comportamiento errático en la calle donde se ubica el edificio en Tribeca.

Al llegar, los agentes de la policía conversaron con el hombre y después de unos minutos, lo esposaron, sin que mostrara resistencia. Las autoridades indicaron al diario que había una orden de arresto en su contra, que no especificaron.

Al llegar, los agentes de la policía conversaron con el hombre y después de unos minutos, lo esposaron, sin que mostrara resistencia. Las autoridades indicaron al diario que había una orden de arresto en su contra, que no especificaron.

La policía tampoco indicó si se trataba del apartamento de la premiada artista, pero, una persona que presenció lo ocurrido aseguró al diario que el hombre llegó hasta la puerta de la residencia de la intérprete de 'You Belong With Me'.