La polémica razón por la que Iván Lalinde habría salido de RCN

Mucho se ha hablado de la salida de Iván Lalinde de RCN y del final del programa ‘El Desayuno’, que después pasó a ser ‘Nuestra casa’, pero poco es lo que se conoce. Sin embargo, el mismo presentador habló sobre el tema.

Tras dos años en el canal, Lalinde tuvo que decirle adiós a RCN, empresa que, como él mismo asegura, le dejó mucho aprendizaje.

En entrevista para la revista 15 Minutos, el presentador reveló que no solo se lleva cosas buenas de su paso por el canal sino también muchos momentos desagradables, pues habían muchas personas que no estaban de acuerdo con su trabajo, pero esto no fue obstáculo para que Lalinde no entregara lo mejor de sí en su trabajo.