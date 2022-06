La polémica propuesta de Margarita Rosa de Francisco a Marbelle

“Sé que Marbelle no aceptaría, pero yo de ser Gustavo Petro la invitaría a cantar el himno nacional el día de la posesión, con su voz desnuda y ronqueta, que sería lo único capaz de embellecerlo”, dijo Margarita a través de su cuenta oficial de Twitter.

Sé que @Marbelle30 no aceptaría, pero yo de @petrogustavo la invitaría a cantar el himno nacional el día de la posesión, con su voz desnuda y ronqueta, que sería lo único capaz de embellecerlo.

Los cibernautas no se dieron a esperar con sus reacciones ante la polémica propuesta.

“De acuerdo. Pero primero que le pida excusas a Francia y a la comunidad por sus comentarios racistas”, “No. Dejémonos de vainas. Hay muchos artistas que apoyaron a Petro y merecen ese honor ¿Por qué premiar a esa badulaque?”, “Yo en cambio pensaría en que cantaran las mujeres invisibles, las cultoras de las regiones que tienen voz pero que no han sido escuchadas”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación. Le puede interesar: Maluma sobre la victoria de Petro: “Al que no trabaja, no le llega nada”

Hasta el momento, la intérprete de ‘Collar de perlas’ no ha dado respuesta ante esta propuesta que le realizó la expresentadora del ‘Desafío’, sin embargo, los cibernautas se encuentran expectantes, pues la cantante no suele dejar pasar estos comentarios.