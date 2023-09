La polémica promoción en la Feria del Libro de Medellín

Helena Hernández, una abogada penalista y feminista antioqueña opina por la misma línea de Sanín. Piensa que es misógino y desolador para las niñas y las mujeres “que su realidad material se ignore por un hombre que se autopercibe femenino. Si el espacio tenía por fin dar voces a las mujeres, debió ser la realidad material y no la autopercibida el foco de la feria”. “Es la voz de un hombre la que termina hablando por las mujeres”, remata. Lea aquí: “El chisme no da plata”: Yuranis León tras críticas a su hija por sugestivo baile

Para la población trans y una facción importante del feminismo, que cree que no hay diferencia entre una mujer trans y una mujer cis, visiones como la de Sanín y la de Hernández son discriminatorias e incluso peligrosas para las personas trans. Por ejemplo, Catalina Ruiz Navarro, directora del medio feminista Volcánicas, cree que el rechazo que ha generado el video de “Queen Juandy” es transfóbico. “Vivimos en una sociedad, patriacal, heteronormada y sobre todo cisexista. Esto significa que vivimos en una sociedad con transfobia donde las personas trans reciben una violencia y un rechazo muy fuerte porque solamente se acepta como forma de vida la de las personas cisgénero”, afirma.

Queen Juandy se defendió de los ataques en Instagram (cuenta en la que tiene 156.000 seguidores, en TikTok tiene el doble): “No todas las mujeres tienen vagina y no todos los hombres tienen pene (...) soy una mujer, claro que sí, de pronto con una experiencia de vida totalmente distinta a la de una mujer cisgénero, pero mujer en todo caso”, dijo. Además, aclaró que el video no se trató de una pauta publicitaria y que no recibió ninguna remuneración por él. Lea aquí: Críticas por elección de Melissa Cure como Reina del Carnaval de Barranquilla

Ante el bololó, que le quitó el foco a los libros y a sus autoras, la Feria publicó un escueto comunicado sobre el tema en sus redes sociales en el que dijeron que querían abrir espacios “para que aquellas que están ligadas al concepto de mujeres resalten este año”. ¿Para los organizadores de la Fiesta del Libro de Medellín ser mujer es un concepto?