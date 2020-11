Cabe recordar que hace poco también reveló en Instagram que ha sufrido varios cambios en su apariencia.

“Se me ha caído el pelo por las anestesias generales, las pastillas me han engordado, me hace falta caminar, entrenar, pero todo eso es pasajero y no me doy mala vida”, dijo.

Finalmente la exreina afirmó que se siente muy segura de su novio, quien la ha apoyado desde el comienzo de su proceso.

“Para nada. Quien está contigo te quiere por lo que eres, porque es feliz cuando está contigo, porque comparte tus ideales, porque te admira por lo que eres como persona y porque no se imaginaría su vida con otra persona que no seas tú”, expresó.