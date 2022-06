La oferta que Viva Air le hizo a Marbelle tras su deseo de irse del país

Luego de conocerse el resultado de las elecciones presidenciales en las que resultó ganador el candidato Gustavo Petro, se desataron memes y comentarios a través de redes sociales hacia la cantante colombiana Marbelle, quien había afirmado antes se iría del país de ser Petro el ganador de la contienda electoral.

Ante el ataque de usuario en redes, la cantante respondió a través de sus historias de Instagram lo siguiente: “Si a mí me da la perra h ijue**** gana me quedo aquí, porque mi cuerpo es mío para yo moverme, mis piernas son mías, mi cabeza es mía, todo es mío. Así que yo me voy cuando yo quiera”.

La artista no se ha quedado callada y se ha dedicado a darle respuesta a los comentarios y burlas de Margarita Rosa de Francisco y Gustavo Bolívar. “Lo único que logran los mensajes de Margarita Rosa y Gustavo Bolívar es incitar a sus matoneadores a escribirme para indultos y para pedirme que me vaya del país. Detrás de la hipocresía del mensaje realmente hacen un matoneo silencioso, entonces no se ofendan cuando respondo”, comentó la cantante.

