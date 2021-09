Si aún no tienes claro quiénes son sus personajes, aquí te mencionamos a los principales:

Carlos Torres es Juan Esteban Osorno

Este atractivo arquitecto de 28 años sobresale siempre por su distinción, belleza física, su reputación de talentoso ejecutivo prometedor y, claro, por su novia absolutamente hermosa y sexy: Vivian Roldán, con quien tiene promesa de matrimonio. Juanes es un muchacho enfocado, adicto al trabajo y el gimnasio, de buenos hábitos y excelentes gustos, siempre respetuoso, tolerante, muy sencillo a pesar de su posición social y como cualquier arquitecto talentoso tiene mucho estilo, heredado seguramente de su madre la famosa fotógrafa Daniela Krogemann.

Kepa Amuchastegui es Augusto Roldán

Con 76 años, este elegante ejecutivo es el abuelo de la familia Roldán. A pesar de su edad, Augusto se mantiene vigoroso y activo, al frente de sus negocios que no descuida en ningún momento y que gracias a su dedicación, marchan perfectamente. Es un hombre con un don de mando muy equilibrado, que mantiene su autoridad sin exagerar ni abusar. Respeta a sus empleados, es directo en sus reclamos, evita los extremos y es severo cuando intenta enderezar a las personas, como le ocurre con su hijo Nicolás.

Juliette Pardau es Viviana Roldán

Esta hermosa joven de 24 años es la hija mayor y favorita de Nicolás Roldán y Rosa Ivonne Espinosa, quienes no disimulan a la hora de mostrar su preferencia por ella que por Laura, su hermana menor, quien no sólo en su propia casa sino en cualquier lugar donde esté con Vivian, tiene que aguantarse ser opacada por ella. Vivian tiene una belleza arrolladora, viste bien, nunca le han faltado lujos y siempre estudió en los mejores colegios al igual que Laura. Se graduó de una universidad prestigiosa en la carrera de comunicación social, pero no fue precisamente una buena estudiante, sino que consiguió su título y sus buenas calificaciones, gracias al enamorado que nunca faltaba para hacerle los trabajos y hasta escribirle la tesis.

Marcela Benjumea es Esther Daza

Esta señora de 54 años es la amante de Braulio Mayorga. Lo que más quiere en la vida es que Braulio salga de la cárcel y se quede solo con ella, sin que Luisa ni Milán, le estorben más en su relación. Esther creció en un orfanato del que después escapó, cansada de los maltratos y los abusos, enfrentándose desde pequeña a los embates de la calle. Por esto apenas si sabe leer, aunque eso sí es muy buena haciendo cuentas, y ni hablar del talento que tiene para robar, oficio que le ha ayudado a sobrevivir durante toda su vida, sobre todo en la modalidad de chalequeo.

Sebastián Osorio es Milán Mayorga

Este salvaje y explosivo joven de 26 años es todo un Adonis en motocicleta. Atractivo de pies a cabeza, Milán emana una energía sexual que despierta el deseo de las mujeres tan pronto lo ven. Es fuerte, un tanto pícaro, intimidante, apasionado, sensible a su manera, impulsivo, ágil a la hora de escapar (sobre todo cuando maneja su moto), con dotes de liderazgo en el hampa y un ladronzuelo lleno de principios, porque eso sí, aunque Milán es delincuente de profesión, no es capaz de traicionar a sus amigos o tan si quiera de chivatear a sus enemigos, ni tampoco considera bien llegar a matar a una víctima, como sí lo hacen varios pillos que conoce.

Claudio Cataño es Sergio Roldán

El hijo menor de Sara y Augusto, asesinado brutal y misteriosamente cuando apenas tenía 32 años, el mismo día que Sara cumplía 62 años. Este es quizás el personaje más peculiar de la historia, por tratarse de alguien al que vemos solamente en escenas retrospectivas o irreales, como un fantasma que puede ser producto de la imaginación de algunos o un espectro que se presenta en los momentos más críticos. Cuando vivía era un joven problemático, rebelde, romántico, bohemio y aventurero.