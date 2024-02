La Negra Candela dice que los influencers son el fracaso de La casa de los famosos

¿Cristina Hurtado no va más con La casa de los famosos? Esto es lo que se sabe

Dada su experiencia en el ámbito mediático y que el programa no logra despegar en ratings, la Negra Candela asegura que el peor negocio que hizo el programa fue escoger a influencers, pues ellos no son del interés de las personas que consumen televisión, sino propios de las redes sociales.

“El gran fracaso de ‘La Casa de los Famosos’ es que no hay famosos. (...) Se supone que el gran fuerte del programa son los influencers, y esos es un fracaso porque la gente no los conoce, ellos son de nicho. (...) Ellos se creen los ‘divos’, obviamente tienen sus seguidores, aunque yo no les creo porque hay unos que los compran. (...) Con lo que pasa en la casa de los famosos De ha demostrado que nada que ver”, afirmó ‘La Negra’ en entrevista con la emisora MIX.