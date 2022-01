El 30 de enero de 1969, The Beatles realizaron su última actuación en vivo en la azotea de su sede de Apple Corps en Savile Row de Londres. El 53 aniversario de este domingo se celebrará con una emocionante lista de lanzamientos especiales, eventos y anuncios, con The Beatles a cargo. Por primera vez, Giles Martin y Sam Okell han mezclado en estéreo y Dolby Atmos el audio completo de la legendaria actuación de la banda en la azotea. Apple Corps Ltd./Capitol/UMe estrenarán “The Beatles: Get Back-The Rooftop Performance”.

Los fanáticos de todo el mundo han estado explorando las sesiones de enero de 1969 de The Beatles y su actuación en la azotea con el celebrado lanzamiento el otoño pasado de la remezclada y expandida Let It Be Special Edition (Apple Corps Ltd./Capitol/UMe), la docuserie “The Beatles: Get Back” (Disney/Apple Corps Ltd./WingNut), y el libro de tapa dura coleccionable también titulado The Beatles: Get Back (Apple Corps Ltd./Callaway). Las fuentes exploradas para los nuevos proyectos han revelado que un espíritu más alegre y benévolo imbuyó las sesiones que el que se transmitió en los 80 minutos de la película Let It Be de 1970, al tiempo que arrojó una luz nueva y cálida en el álbum Let It Be.

Además del lanzamiento en streaming de The Beatles: Get Back-The Rooftop Performance, la celebración del aniversario de la electrizante actuación en la azotea de The Beatles continuará con varios anuncios, tributos y eventos más emocionantes.

De otra parte, Norah Jones lanzará dos videos tributo de canciones de los Beatles del álbum Let It Be, filmados recientemente con su banda en la azotea del Empire State Building de Nueva York. Las dos actuaciones, “I’ve Got A Feeling” y “Let It Be”, debutaron en el canal de YouTube de Norah Jones.

Este sábado 29 de enero, The Beatles Love de Cirque du Soleil estrenará un video tributo a la actuación en la azotea de “Get Back” (Love Version), con miembros del elenco de la aclamada producción teatral, ahora en sus 15 años cautivando al público en The Mirage de Las Vegas. El video de la actuación debutará en el canal de YouTube de Cirque du Soleil a las 6 a. m.

El domingo 30 de enero, fecha del 53 aniversario de la actuación en la azotea de The Beatles, Disney/Apple Corps Ltd./WingNut presentarán un evento de proyección especial exclusivamente en los cines Imax de EE. UU. y el Reino Unido de “The Beatles: Get Back-The Rooftop Concert”. La función de 60 minutos presenta la actuación completa de The Beatles en la azotea después de una breve introducción.