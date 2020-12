“Son de los mejores días de mi vida. Tengo una gran satisfacción no solo por cumplir un sueño sino todo ese trabajo que hice para llegar hasta acá. Me siento muy feliz y agradecida con Dios por esta gran oportunidad y por todas las cosas que se vienen por hacer”.

Toda su vida quiso ser reina de belleza y lo logró. Y aunque en sus metas siempre estuvo representar a su país en Miss Universo, la primera vez que lo intentó no lo logró causándole frustraciones, sentimientos de culpa y sobre todo grandes reflexiones que le enseñaron a madurar de la noche a la mañana. Laura Olascuaga aprendió cual debía ser el siguiente paso en su vida, gracias al acoso cibernético del que fue víctima por aquellos que no comprendieron el porqué renunciaba a ocupar un segundo lugar. (Lea aquí: Laura Olascuaga, de Bolívar, nueva Miss Universe Colombia)

¿A pesar de lo bueno, cual ha sido el reto más duro de vivir?

“La intolerancia por parte de algunos colombianos que me han mandado mensajes de odio y rencor... se que tengo que hacer un trabajo duro para demostrar que soy capaz de representar a Colombia de la mejor manera y tratar de llevar también ese mensaje de respeto y tolerancia”.

¿Cuánto has descansado?

“Para ser sincera no he parado de trabajar... aun no descanso desde que fui a Barranquilla a la competencia y después de la coronación. No solo en la agenda de mi preparación para Miss Universo y la labor social por las personas que nos necesitan en Colombia. No he descansado casi nada, ya habrá tiempo de descansar cuando cumpla con todas las labores que me propuse por hacer”.

Haciendo un recuento, ¿es lo que te imaginabas? ¿ha valido la pena? o ¿has querido tirar la toalla?

“Hay días donde me he levantado leyendo tantos mensajes negativos y estoy cansada por ver la intolerancia de la gente pienso si de verdad era esto lo que quería, pero en el mismo instante que le pido a Dios fortaleza y tranquilidad y recuerdo todo el trabajo que he hecho para estar acá, pienso que son más lo que me apoyan y si creen en mi y es por eso que si vale la pena cada momento que estoy viviendo y cada cosa que estoy haciendo no solo por mi sino por mi país... si voy a tirar la toalla, que sea en la playa... para los que me quieren ver fuera, solo les diré que no me voy a rendir en este proceso y que seguiré trabajando duro por mi país y dejar el nombre de Colombia en alto”.

Ha habido polarización en tu elección. ¿Algún mensaje para los que esta a favor o en contra?

“No quisiera mas divisiones en un país donde históricamente y por muchos motivos las hay. Me pongo triste porque a pesar de que somos muchos hablando del respeto y la tolerancia, de la inclusión, de una Colombia Unida, cuando hay algo que no nos gusta no vemos lo que nos une sino lo que nos desune más y más”.

“Mi mensaje es para respetarnos, que nos apoyemos como miembros de un mismo país y que nos pongamos en el lugar de las personas que criticamos. Así podemos trabajar juntos por cumplir un mismo sueño y construir así esa verdadera Colombia Unida”.

Cabe recordar que Laura Victoria Olascuaga Pinto es cartagenera y ya es reconocida en el mundo del modelaje y es comunicadora social.

Nació el 19 de julio de 1995, estudió en los colegios la Nueva Esperanza y Eucarístico, y entre sus hobbies está tocar violín. Sus padres son Víctor Olascuaga y Linda Pinto y tiene una hermana menor, llamada María Paula.