La millonaria deuda que tiene embargado a Kevin Roldán

La confirmación del rumor sobre la millonaria deuda de Kevin Roldán se materializó cuando se reveló una evidencia legal que, como consecuencia de ese compromiso pendiente, resultó en el embargo de uno de los bienes del artista colombiano. “Ha llegado a nuestra sala de redacción el documento de la diligencia judicial. Esto no es un runrún, un boca a boca, no, es una diligencia judicial de embargo con el cual se habría efectuado este embargo el pasado lunes”, aseguró Ariel Osorio, en ‘Lo sé todo’, el miércoles 14 de febrero.

Al cantante colombiano de reguetón, quien también podría enfrentar una demanda por parte de su colega Ryan Castro, le notificaron en el mencionado documento que una persona debía recibir a las autoridades para evitar un allanamiento. Sobre este asunto, el afectado emitió una respuesta.

El presentador de ‘Lo sé todo’ señaló que se pusieron en contacto con el vallecaucano de 30 años, quien, a pesar de no ahondar en el tema, confirmó lo sucedido con notable claridad. “Kevin Roldán manifiesta no querer referirse al respecto, pero sí hizo una aclaración y es que el embargo es de un lote de su propiedad. No obstante, lo cierto en este caso es que ya hay un documento”, contó Osorio. Lea aquí: Kevin Roldán insulta a cantante y dice haberse acostado con su esposa