La mayor de las Kardashian dio a conocer su nuevo nombre

Kourtney Kardashian es una de las celebridades más famosas de la socialité estadounidense y se dio a conocer en el reality show familiar ‘Keeping Up With The Kardashians’ junto con sus hermanas Kim y Kloe Kardashian.

Para nadie es un secreto la relación sentimental de Kourtney Kardashian y Travis Barker, quienes han sido protagonistas de los titulares internaciones desde que iniciaron su romance porque todo se ha dado muy rápido y su relación la han mantenido alejada de los medios.

Muchas cosas de su relación han sido totalmente reservadas, tanto que Kourtney Kardashian y el músico Travis Barker se casaron en secreto en un capilla en Las Vegas, después de haber estado en una ceremonia de los Premios Grammy hace poco más de un año y desde entonces se han mostrado completamente enamorados. Lea aquí: “Fue como una transacción”: Khloé Kardashian sobre su gestación subrogada

Solo hasta que se casaron la pareja empezó a compartir fotos de ellos juntos en las redes sociales donde muestran imágenes muy familiares junto a sus hijos. Cabe recordar que Travis tiene dos hijos y Kourtney tres, todos ellos de sus relaciones pasadas.

En las últimas horas la mayor del clan de las Kardashian volvió a ser tendencia en las redes sociales debido a que la empresaria compartió con todos sus seguidores que cambió oficialmente su nombre.