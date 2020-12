Se trata de una camioneta Mazda CX30 de color rojo, que adquirió gracias a su trabajo en las redes y a sus peluquerías, las cuales hace poco fueron cerradas por no implementar debidamente el protocolo de bioseguridad. Sin embargo, esto no fue impedimento para darse otro de sus gustos.

La nueva adquisión la mostró la misma Daneidy Barrera a través de un video en su Instagram, en el que aparece llegando al concesionario, donde la recibieron con un ramo de flores y muchos globos, y de donde salió a bordo de su nuevo carro.

“Mi Mazda CX30, ¿Te gustó? Amiga tu también puede”, dijo la influencer en la publicación.

Por otro lado, Diana Celis, la novia de Epa Colombia, también aprovechó la ocasión para felicitar a su pareja por sus logros.

“Hoy solo quiero felicitar a una mujer que ha marcado mi vida, tú te mereces cosas buenas, sé por todo lo que has pasado, he estado a tu lado en los mementos más oscuros de tu vida pero también tengo el orgullo de estar en tus mejores momentos por esto me siento orgullosa de quien eres ahora sin importar las situaciones me siento realmente feliz por las bendiciones que te da Dios y por la mujer que eres ahora. Te amo y te amaré siempre”, fue el emotivo mensaje con el que Celis acompañó una foto en la que aparece junto a Daneidy en el concesionario.