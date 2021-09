Ante las miles de preguntas de sus seguidores, el joven salió a aclarar si sigue o no con Duke a través de un video en redes, que fue compartido por varios portales de entretenimiento. ( Lea aquí: Critican a La Liendra por decir que “la única forma de salir adelante no es estudiar”)

Sobre esto, el joven comenzó diciendo que terminó con Duke porque tras darse un espacio, encontraron cosas nuevas.

‘La Liendra’ aseguró que conoció a una persona a la que quería aprovechar para presentar en esos fragmentos de Instagram, donde tiene más de 6 millones de seguidores, sin embargo, minutos después apareció una mujer de espaldas y al voltearse resultó ser la misma Dani.

Con esto, el influencer demostró que sigue con la joven, pero que por compromisos laborales no han podido compartir tiempo juntos. Además, advirtieron que serán más reservados con su relación.

“Vamos a tratar de mantener la relación acá para nosotros y así el día de mañana esté desocupado y con ella no la voy a mostrar. Es que mi interés no es mostrar mi relación sino vivirla. Así que no terminé con mi mona, no está en lo planes, estamos super bien”, explicó el ‘influenciador’.

Este es el video con el que ‘La Liendra’ acalló los rumores de su ruptura.

Cabe recordar que hace varios días, el influencer se volvió tendencia luego de recuperar su cuenta de Instagram, que había sido desactivada, al parecer, por compartir contenido en apoyo a Epa Colombia. (Lea aquí: El explosivo video con el que ‘La Liendra’ volvió a Instagram)

Con gritos, saltos y abrazos, La Liendra agradeció a sus seguidores por apoyarlo siempre y a Dios porque se le cumplió lo que tanto había pedido.