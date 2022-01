La nueva versión de la telenovela mexicana Rebelde ha dado mucho de que hablar en redes sociales, ahora es La Liendra quien anuncia su ingreso a la serie. Lea aquí: La Liendra presumió su nueva camioneta de más de 600 millones de pesos

Mauricio Gómez, más conocido en el mundo digital como La Liendra, compartió con sus seguidores la emoción de trabajar junto a Netflix y cumplir su sueño de estar dentro del equipo de Rebelde, serie que marcó la juventud del influencer y de la que hoy en día fue escogido como la imagen de la campaña con la que la plataforma lanzó la adaptación de la famosa novela.

"Siempre desde pequeño soñé con estudiar en Elite Way School, hacer parte de la banda, ver las clases y en su debido tiempo no lo pude hacer, pero no me rendí, luché y me siento preparado". - La Liendra.