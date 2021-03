‘La Liendra’, nombre artístico con el que el influenciador Carlos Mauricio Osorio Gómez es conocido en las redes sociales, dio a conocer que no está muy contento con uno de sus últimos tatuajes. (Lea aquí: Críticas a ‘La Liendra’ por tatuaje de código QR que abre su Instagram)

El pasado 14 de febrero el oriundo del Quindío compartió un video en su cuenta de Instagram en el que mostró a sus seguidores los nuevos diseños que se hizo ‘grabar’ en la piel.

Uno de los que causó más reacciones fue el que se hizo en la parte posterior del cuello. Se trata de un código QR que, según se vio en el mismo metraje, conducía a su cuenta de Instagram.

Sin embargo, la dicha al parecer duró poco y el tatuaje terminó siendo netamente ‘decorativo’, según confesó el mismo ‘La Liendra’ al doctor Carlos Ramos, el famoso ‘médico de las barbies’.

“Es un ‘código de barras’ que salió ‘fake’ por que no me abre”, dijo el influenciador cuando fue indagado sobre la particular figura por el galeno.

Los cibernautas no desaprovecharon para cuestionar no solo el código QR sino las demás figuras que se hizo en el cuello. “Tantos tatuajes bonitos y se hizo eso”, dijo una usuaria; “dañarse la piel y botar la plata en semejante tatuador tan malo”, dijo otra. Incluso, una persona teorizó que “seguro tuvo que modificarlo porque o si no le roban la cuenta”.

‘La Liendra’ cuenta con 5,4 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, en la cual sube contenido principalmente humorístico.

Este jueves, el influenciador reveló en las historias de su perfil que en cinco días tendrá su “primer viaje a otro país”, por lo que anunció que podría crear ‘vlogs’ (’video blogs’, bitácoras en video) de sus recorridos por otros lugares del mundo.

Además de su trabajo como creador de contenido, ‘La Liendra’ también ha estado en el centro de la polémica por hechos como el accidente de tránsito que protagonizó en junio del año pasado en La Tebaida, Quindío, o por organizar una gran fiesta para celebrar su cumpleaños número 21, en plena cuarentena y cerca del primer pico de la pandemia de covid-19 en el país.

La más reciente fue por presuntamente calumniar al taxista de Manizales Edilberto Castaño Pérez a través de redes sociales, en noviembre pasado.

Por este hecho fue denunciado y debió comparecer el pasado 15 de febrero a una audiencia de conciliación, en la cual el influenciador se negó a disculparse con Castaño Pérez por sus señalamientos.