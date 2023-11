La joven colombiana que con tan solo 18 años es la imagen de Louis Vuitton

Para la modelo colombiana Valentina Castro el 2023 ha sido un muy buen año. El trabajo más reciente de la joven, de 18 años, nacida en Tumaco, Nariño, fue participar en la nueva campaña Cruise 2024 de la firma de lujo francesa Louis Vuitton.

Esta propuesta del diseñador Nicolas Ghesquière, director creativo de la marca, tiene toques románticos y contemporáneos, más una mezcla de refinamiento y espíritu deportivo. Hay lentejuelas satinadas y motivos botánicos que fueron llevados a accesorios reinterpretados y bolsos emblemáticos que precisamente Castro luce en las imágenes.

El debut de Valentina con esta marca fue el pasado 6 de marzo en el Museo de Orsay en París donde tuvo su primera pasarela internacional: hizo parte del grupo de 84 modelos que lucieron las prendas de la colección de mujer Otoño-Invierno. Lea aquí: Robert Pattinson, actor de Crepúsculo, será padre; así anunciaron la noticia

“Me sentía muy bien, feliz, no me la creía. Cuando iba modelando solo pensaba en no mover los brazos, no bajar la cabeza ni mirar a los lados. Uno va pensando siempre, pero no se deja llevar de la mente. Cuando sentía que me iba a caer, era como la mente diciéndome te vas a caer, te vas a caer, pero yo pensaba no, no me voy a caer. La mirada era siempre al frente”, dijo en ese momento Castro en diálogo con EL COLOMBIANO.