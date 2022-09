La influencer Andreitax García y la oportunidad para emprender en OnlyFans

La venezolana, modelo e influencer de 29 años, Andrea Estefanía Cañas García conocida por sus seguidores como andreitax_garcia expresó que en el mundo de las redes sociales admira a la familia estadounidense Kardashian, también conocida como Kardashian-Jenner, la cual destaca en los campos del entretenimiento, el diseño de moda y los negocios.

“Es una familia muy unida, que saben cómo aprovechar sus habilidades en el mundo de los negocios, son brillantes, sobre todo me gusta Kris Jenner, la madre y Kylie Jenner”, dijo.

La influencer añadió: “Mi mamá y mi abuela, también son mujeres que admiro, ya que son luchadoras, sacaron a su familia adelante en momentos difíciles, no se derrumbaron, son profesionales, muy nobles, trabajadoras y multifacéticas”.

La reconocida en redes como andreitax_garcia contó que se dedica a promocionar negocios de alta calidad por internet, y que la oportunidad la obtuvo gracias a que en su cuenta de Instagram llegó a los 200k de seguidores y fue el momento donde le comenzaron a llegar las ofertas por parte de diferentes marcas y empresas, que buscaban colaborar con ella, siendo su imagen para impulsar sus negocios, a través de sus redes sociales.

“Esta oportunidad me ha permitido progresar económicamente, también física y emocionalmente, porque hay que ser fuerte para lograr todo eso, pero también mucha frustración, como sabemos, todas las cosas cuestan mucho esfuerzo y vivir para crear contenido y estar conectado con muchas personas lleva mucho trabajo”, especificó.

Además, comentó que es modelo e influencer gracias a sus altos alcances en Instagram, Facebook y Twitter.

“Para ser modelo e influencer se debe tener mucha personalidad y madurez para entender cómo funciona y continuar, sin que te afecte emocionalmente”, explicó.

De las metas que le faltan alcanzar como modelo, dijo que entre sus planes se encuentran adquirir su propia marca y negocios de diferentes tipos, y para ello tiene que seguir trabajando hasta conseguirlo.

Al hablar de la responsabilidad que implica ser influencer, @andreitaxgarcia expuso: “es mucha la responsabilidad, y tener el poder de comunicarle a la gente en centésimas de segundos, un mensaje que puede ocasionar acciones negativas o positivas, en cualquier parte del mundo, poder influir o ser influyente en el pensamiento de muchas personas, puede convertirse en un arma de doble filo, si no se sabe manejar adecuadamente”.

La joven reveló que recientemente comenzó a crear OnlyFans para consentir a sus verdaderos fanáticos y les aconsejó a quienes están pensando en ser parte de esta plataforma que no lo hagan por desesperación, por dinero, o porque piensan que pueden hacer lo mismo, que otra persona que conocen.

“Todos somos distintos, somos buenos en diferentes cosas, no porque a esa persona le va bien en eso, a ti también te irá bien, y si les gusta tomarse fotos y videos o se sientes cómodos mostrándose al mundo, lo mínimo que deben tener por lógica son fans, sino tienen seguidores, no deben ser inocentes y creer que el dinero viene mágicamente, de una página, no es cierto”, comentó.