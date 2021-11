“Voy a actuar. Tengo una sorpresa para mi gente en enero. Voy a empezar a filmar una serie para Netflix. No se trata de mi vida, es actuar; tengo un personaje, así que me estoy preparando para eso”, le dijo Karol G al famoso presentador.

De acuerdo a la poca información que dio Karol, se cree que el estreno de la producción sería en 2022, teniendo en cuenta que las grabaciones arrancan a comienzos de ese mismo año.

Cabe recordar que hace una semana Karol se ganó un Latin Grammy a la Mejor Interpretación de Reguetón y se enteró en medio de uno de los conciertos de su gira por Estados Unidos. (Lea aquí: Conozca la lista completa de los ganadores de los Latin Grammy)

“Ustedes no saben lo que me están diciendo aquí en el oído, se los juro por Dios que no lo puedo creer. Nos ganamos el Grammy de ‘Bichota’ y nos lo ganamos en Nueva York. No hay mejor presentación que esa”, dijo a su público.