La historia detrás del “controversial” enterizo de Ayele Agyare en la coronación

Agregó que “quise demostrar que la mujer puede ir más allá de lo que nos hemos acostumbrado a aceptar”.

Finalmente, Herazo reveló que la decisión de crear el vestido fue difícil, pero al ver tan segura a Ayele de querer usarlo, dijo que sí.

“Fue bastante difícil la decisión, pero al final ella me dio aprobación y su ultima palabra, diciéndome: “Es lo que quiero, me siento identificada porque no quiero ser la típica reina”. Así que ella fue quien me terminó de dar la seguridad de arriesgarme”, puntualizó.

¿Quién es la nueva reina?

Esta joven de 21 años es estudiante de Comunicación Audiovisual, pero no solo eso, también es bailarina de danzas contemporáneas, fue Miss Belleza Étnica 2018 y representó a Bolívar en el Imperialato Nacional de la Cumbia en el marco del Festival Nacional de la Cumbia José Benito Barrios de El Banco Magdalena. (La nueva Reina de la Independencia tiene doble y es una ex Miss Universo)

Su proyecto sociocultural se mueve entorno al arte y la oralidad, titulado ‘Cartageneros en acción’, donde busca salvaguardar las danzas, música y tradiciones orales de Cartagena.

Es una mujer extrovertida, alegre y divertida, además de ser una joven comprometida y dispuesta al trabajo con las comunidades, especialmente con las negritudes, las cuales defiende a capa y espada como le enseñó su padre desde muy pequeña. Ella es hija de un africano.