La historia del vestido de gala que lució Mafe Aristizábal en Miss Universo

¿Qué sintió cuando lo vio en la pantalla?

“Una cosa es decirlo y otra vivirlo. Puedo decir que estaba tranquilo, pero es mentira, estaba estresado, uno siempre espera la aprobación del mundo, es un juego de emociones que uno no sabe para dónde coger, mis amigos me pedían que me relajara, pero no podía. Después de que salió y gustó, quedé muy relajado con el resultado”.

¿Cuáles fueron las otras propuestas de colores?

“Pensamos en los lilas, morados y verdes, pero siempre tratamos de enfocarnos en lo que le quedara mejor, que se proyectara mucho más. Al final nos fuimos por este fucsia que le apunta a lo magenta”.

¿En la final llevará el mismo vestido o cambiará?

“No lo puedo decir, es un tema de la organización”.

¿Si fuera a vestir a María Fernanda para la final de Miss Universo cómo se la imaginaría?

“Aunque hay más propuestas, yo me iría por el mismo vestido y el mismo tono, porque se vio con mucha fuerza, le resaltó su belleza”.

¿Es la primera vez que viste a una candidata a Miss Universo?

“No, llevo dos años. Vestí a la representante de Costa Rica en 2021 en la preliminar con un vestido amarillo y uno rojo en la final, quedó en el top 10. El año pasado vestí a Aruba que también fue top 10. Todo esto nos ha dejado muy bien posicionados a nivel de reinados”.

¿A quiénes más ha vestido?

“A Nadia Ferreira, actual virreina de Miss Universe y futura esposa de Marc Anthony, muchas de la farándula nacional e internacional. Tenemos un proyecto para vestir a Lisandra Silva, la presentadora de Viña del Mar 2023. He vestido a Daniela Álvarez que me ha apoyado desde mis inicios. También visto a novias porque mi marca está enfocada 70 % a este tema”. (Miss Universo 2022: Top 10 de las candidatas latinas al certamen de belleza)

¿De dónde es el gusto por la moda y el diseño?

“Mi abuela es de El Banco, Magdalena, y siempre la vimos con el tema de la costura. Siempre me basé más en el tema del diseño y es a lo que hoy me dedico. Estudié una parte de la carrera, pero esto es más de tener experiencia, saber cómo se hacen las cosas, un buen gusto por los materiales, saber proyectar el diseño que se tiene en mente”.