De una verdadera historia de amor nació la bella María Alejandra Enríquez Cuervo. La joven de 23 años de edad es médica interna, y este año se arriesgó a representar a su departamento Nariño en el Concurso Nacional de Belleza, pues su anhelo es cumplir otro sueño: ser la nueva Señorita Colombia 2021 - 2022. Lea aquí: Candidatas del reinado nacional reciben las llaves de Cartagena.

La beldad no dudó en contar la romántica y tierna historia de su nacimiento, tiempo en el que sus papás, ambos nariñenses y profesionales en medicina, decidieron especializarse en La Habana, Cuba en 1998: su mamá en Dermatología y su papá en Cirugía de Cabeza y Cuello.

La aspirante a la corona explicó que en medio del amor entre sus padres decidieron tenerla en el país insular, y reconoce que fue “un poquito apresurado” porque no tenían un plan de cómo seguir sus estudios y al mismo tiempo asumir el rol de padres, así que tomaron una dura, pero razonable decisión. Le puede interesar: Fotos: estas son las 25 candidatas al Concurso Nacional de Belleza 2021.

“Entonces se les apareció un ángel de la guarda, que es mi tía mamá -y que mis ojos se me aguan cada vez que yo la nombre porque la amo- y ella me fue a recoger a La Habana a mis 15 días de vida. Me trajo a Colombia (en Nariño) y viví con ella hasta los cinco años”, expresó la candidata con voz entrecortada.

Para María Alejandra esta es una historia de su vida de la que está acostumbrada a hablar, debido a la curiosidad de muchas personas en saber sobre su origen.