La historia de Kelly Johana Suárez, la Miss Cartagena de ‘Sound of freedom’

En la película, filmada entre Cartagena y Bogotá, se observa a ‘Miss Cartagena’ como una mujer joven que seduce y engaña a los niños con la falsa promesa de ayudarlos a cumplir sus sueños. De hecho, en las primeras escenas del filme aparece hablando con un padre de familia, al que le asegura que su fundación busca potenciar el talento de los niños. Más tarde, los menores son llevados a un apartamento en el que supuestamente serán iniciados en el modelaje, pero sus planes son otros. Lea aquí: Capturan a un financiador de ‘Sound of Freedom’ por secuestro de menores

¿Qué pasó con Kelly Johana Suárez?

Luego de ser capturada, Kelly Suárez dijo a El Universal que fue engañada y que su presencia en el lugar no estaba relacionada con los señalamientos que se hicieron en su contra: “De ese paseo igual que los demás, me enteré por una invitación que nos mandaron en Facebook. En ese paseo no conocía a nadie. Pequé en sentarme en una mesa donde estaban sentados unos supuestos empresarios, que me iban ayudar con una agencia, porque ese siempre ha sido mi sueño, tener una agencia de modelos. Pequé con sentarme en esa mesa, ya cuando vi, teníamos a la Fiscalía y el CTI encima”, dijo en su momento.

Además mencionó que la invitación que recibió a través de la red social se concretó luego de que la recogieran en dos buses que llegaron hasta el muelle de Manga, lugar en el que abordó una lancha en compañía del resto de personas.