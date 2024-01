La historia de Geraldine Fernández llegó a la prensa japonesa; esto dicen

La joven aseguraba haber tenido contacto directo con Miyazaki en varias ocasiones durante la producción y también ser la artífice del arranque de la película, entre ellas la espectacular escena inicial, obra del veterano y transgresor animador Shinya Ohira, habitual en los filmes del icónico cineasta desde ‘Porco Rosso’ (1992).

El propio Ohira declaró para el volumen ‘The Art of The Boy and the Heron’ (El arte de el chico y la garza, Tokuma Shoten, 2023) que fue uno de los primeros animadores clave reclutados para el filme.

Consultados por EFE sobre la supuesta participación de la colombiana, ni Studio Ghibli ni Ohira han respondido por el momento. Lea aquí: Geraldine Fernández dijo que ha pensado en quitarse la vida tras la polémica

La alarma sobre la veracidad de la historia de Fernández, que numerosos medios se lanzaron a recoger sin contrastar, saltó en las redes sociales, cuando trabajadores de la propia industria de la animación comenzaron a señalar las incongruencias del relato.