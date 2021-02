Muchos usuarios han quedado atónitos luego de ver el cambio físico de la hija de Eminem, Alaina Marie Scott, a quien adoptó desde que era bebé. Pero esa jovencita rubia se creció y ya es toda una mujer, luego de celebrar su cumpleaños número 28 según la publicación que hizo en su cuenta de Instagram.

“Cumplo 28 hoy y no puedo evitar amar a la persona que soy. No siempre fue así y me costó mucho trabajo en terapia llegar a este punto, pero maldita sea, se siente bien. Sintiéndome realmente bendecida y afortunada de estar aquí. Lista para todo lo que este año tiene reservado para mí“, fue el mensaje que escribió la artista, refiriéndose a su difícil vida.

Todo parece indicar que la relación entre Alaina y su padre, el reconocido y uno de los mejores raperos de todos los tiempos, no llevan una relación muy estrecha, pues algunos medios han rumorado que la joven más que verlo como su padre adoptivo, tiene un trato de tío - sobrino. Incluso, existe una canción de Eminem en la que nombre a su hija y se refiere un poco al tema.

“El tío está loco, ¿no ?, sí, pero te ama niña y es mejor que lo sepas, somos todo lo que tenemos en este mundo“, dice la estrofa de la canción del rapero, que fue lanzada en 2004, siendo esta la única vez que sacó a la luz pública la situación que él vivía con su hija debido a los problemas judiciales con su esposa en ese entonces.