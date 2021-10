No es la primera vez que Adam Levine recibe críticas por su actitud con los fans de Maroon 5.

Esta vez no fue la excepción, pues el cantante le hizo un mal gesto a una seguidora que se subió al escenario, donde la banda se estaba presentando, el pasado 23 de octubre.

El momento, que quedó grabado y le dio la vuelta a las redes, ocurrió en el concierto We Can Survive en el Hollywood Bowl, y no fue del agrado de muchos la forma en la que Adam se sacudió, alejándose con mala cara de una emocionada fans.

De inmediato, la seguidora fue retirada por el equipo de seguridad, pero las críticas a Adam inundaron las redes sociales.

Varios usuarios coincidieron en que el éxito de la banda se lo deben a los fans que siempre la han apoyado, por lo que no deberían comportarse así, mientras que algunos lo defendieron asegurando que por la pandemia es mejor mantener la distancia. Sin embargo, la fans tenía tapabocas.

Aquí el video que compartió La Red en su cuenta de Instagram.