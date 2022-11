La grave enfermedad que Chris Hemsworth podría padecer

El esposo de la actriz española Elsa Pataky se sometió a un exhaustivo examen genético para ver qué podía esperar en el futuro y las pruebas descubrieron en su ADN dos copias del gen APOE4, uno de su madre y otro de su padre. Éste está relacionado con un mayor riesgo de sufrir la enfermedad, e impactado por la noticia, ha anunciado el asunto públicamente y ha mostrado su temor por el deterioro que el Alzhéimer podría causar en su cuerpo, asegurando incluso que su “memoria está empeorando”, aunque no tiene del todo claro que no sea “un efecto placebo”.

“Siento que mi memoria está empeorando, la idea de no poder recordar mi vida con mi mujer y mis hijos es mi mayor temor”, reveló el actor en una entrevista a la revista Vanity Fair.

También se refirió a su papel con el Dios del trueno: “Creo que mi próxima aventura podría ser el final, pero no se basa en nada que nadie me haya dicho en Marvel ni en ningún tipo de plan. Creo que todo es cuestión del nacimiento de un héroe, de su viaje y de su eventual partida. ¿Estoy ya en esa etapa? No sé, ¿quién sabe?”.

Cabe recordar que la cuarta entrega de “Thor” superó los 760 millones de dólares en ganancias totales; 343 millones en el mercado de Estados Unidos y Canadá; y los restantes 417 millones de dólares del resto del mundo. De hecho, solo en los cines de Colombia, la cuarta entrega de las películas del ‘dios del trueno’ logrö más de 6.8 millones de dólares.