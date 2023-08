La genialidad de “Visitante” cambia la escena musical

Dentro de las numerosas colaboraciones con las que ha trabajado como productor, en este año, se encuentran una variedad de proyectos musicales como: Sie7e, El Cuarteto de Nos, Caligaris, Rafa Pabön, Tonga Conga, Dayme Arocena y Seba Otero. (Lea aquí: Thania se consolida en la música popular, suena bien)

Desde sus palabras, Eduardo cuenta: “Trabajar y desarrollar propuestas desde lo ecléctico ha sido mi zona de confort y el último año no ha sido la excepción. Me gusta trabajar en proyectos que no se parecen. A veces pienso que es para no aburrirme y otra veces pienso que es mi manera de tratar de borrar las fronteras de los géneros musicales”.

El emblemático trabajo de este artista, repartido en diversas piezas sonoras como sencillos, álbumes y hasta scores para películas, es un legado musical que se desmarca de la era en el que los algoritmos del internet parecen premiar únicamente a todo aquello que parece seguir la fórmula que ha funcionado por años y que no tiene algo distinto.

“Admiro a los músicos, compositores e intérpretes que se lanzan a buscar un lugar incómodo para depositar sus ideas esperando a que florezcan. Vivimos una época de reciclaje de ideas en donde se publican 120 mil canciones al día y entiendo que la mejor estrategia para destacarse es buscar un camino honesto”.