La fuerte respuesta de Jessi Uribe a quienes criticaron su concierto gratis

Jessi Uribe regaló a Bucaramanga un concierto en honor a los 401 años de la ciudad. El artista, acompañado de destacados músicos nacionales, entre ellos su actual pareja Paola Jara, Fernando Uribe y Javier Martínez, llevó la fiesta a las calles de Bucaramanga, marcando una celebración memorable.

El concierto, que se inició a las cuatro de la tarde y estaba programado para finalizar a media noche, atrajo a bumangueses que se congregaron para disfrutar de una jornada llena de música, alegría y celebración.

Jessi Uribe no se había pronunciado sobre el caos vial de Bucaramanga. Pero este jueves compartió en sus redes sociales un video con la multitud y con el siguiente mensaje:

"Se me cumplió lo que soñé, Bucaramanga bailó cumbia. Gracias a los que me acompañaron a esta hermosa noche que quedará en la historia de nuestra ciudad, cumbia para el mundo, sueño con que seamos reconocidos como la ciudad capital de la cumbia. Y los demás que no hicieron sino joder por redes, pero se vieron el show por TV , llórelas menor y báilalas lo logramos". Sostuvo el artista.

La iniciativa de Jessi Uribe generó un revuelo en las redes sociales, donde los fanáticos compartieron su emoción y agradecimiento por el gesto del reconocido artista. Sin embargo, la parálisis en la ciudad no pasó desapercibida, ya que el tráfico lento y los trancones causados por el cierre de la carrera 27 en ambos sentidos, desde la avenida González Valencia hasta la calle 54, llevaron a la ciudad a una situación de caos vial.

Quien también se pronunció fue el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, que a diferencia de Jessi Uribe, admitió el error que cometió al autorizar el concierto en una de las principales vías de la ciudad.